Aggredito per gli auricolari bluetooth: polizia arresta tre 18enni

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato tre 18enni di origini tunisine per rapina aggravata. Due di loro sono stati inoltre denunciati per ricettazione, poiché trovati in possesso di un telefono cellulare e alcune schede telefoniche di cui non hanno saputo giustificare il possesso. L’intervento è avvenuto in piazza San Francesco di Paola, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito le urla di un uomo che chiedeva aiuto mentre veniva aggredito da tre individui. Grazie all’intervento immediato, con l’ausilio di altre volanti, i poliziotti hanno bloccato i tre aggressori. È stato accertato che poco prima avevano minacciato e colpito la vittima per sottrargli un paio di auricolari Bluetooth. I tre giovani sono stati arrestati, e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario