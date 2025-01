Allerta meteo in Campania: proroga per neve, gelate e vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo di colore Giallo per ulteriori 24 ore, fino alle 12 di domani, lunedì 13 gennaio. Le condizioni critiche includono venti forti nord-orientali con raffiche, nevicate già a partire dai 500 metri di quota, gelate anche a quote inferiori e un rischio idrogeologico residuo legato ai temporali registrati fino a questa mattina. Contestualmente, è stato emesso un nuovo avviso per vento forte con possibili raffiche, mare agitato o molto agitato con rischio di mareggiate, e gelate diffuse sull’intero territorio regionale. Si invitano i sindaci di tutta la Campania ad attivare i Centri Operativi Comunali e ad adottare misure di mitigazione e prevenzione dei rischi previste dai Piani di Protezione Civile, compreso il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte a sollecitazioni di vento e mare. Anche in assenza di nuove precipitazioni, persistono rischi di frane, caduta massi e allagamenti a causa della saturazione dei suoli. La Protezione Civile ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione, soprattutto in aree montuose e interne. Gli spostamenti verso le zone interne e montuose devono essere effettuati con pneumatici da neve e solo se strettamente necessari. La prudenza è fondamentale per evitare disagi e garantire la sicurezza.