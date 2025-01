Bloccati nella neve sul Monte Terminio: salvati quattro giovani

Nella notte scorsa, intorno alle 2, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sul monte Terminio, in località Campolaspierto, per soccorrere quattro giovani rimasti intrappolati nella neve con la loro auto. L’operazione di soccorso è stata avviata dopo la segnalazione ricevuta dalla sala operativa del comando di via Zigarelli. Sul posto sono state inviate una squadra del distaccamento di Montella e una dalla sede centrale di Avellino per fornire supporto. I ragazzi, tre uomini e una donna originari della provincia di Salerno, sono stati raggiunti e recuperati dai soccorritori in buone condizioni di salute. Dopo le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, i giovani sono stati aiutati a rimettersi in carreggiata e hanno potuto fare rientro a casa.