Una tragedia ha scosso tutta la comunità di Arzano. Marjorie Angela García Cruz, 48 anni, è rimasta vittima di un grave incidente sul lavoro. Originaria di Milagro, in Ecuador, Marjorie viveva in Italia da anni e lascia una figlia di 14 anni. L’incidente è avvenuto mercoledì presso un’azienda situata in via delle Industrie ad Arzano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe caduta da una scala mentre svolgeva il suo lavoro come operaia. Subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale di Frattamaggiore e successivamente trasferita all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove purtroppo si è spenta nella tarda mattinata di di ieri. La causa del decesso è stata attribuita alle gravi lesioni subite, tra cui una commozione cerebrale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Arzano, gli ispettori dell’Asl e il personale dell’Ispettorato del Lavoro. La salma della donna è stata sequestrata, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche precise di quanto accaduto. I militari hanno raccolto testimonianze e avviato i rilievi di rito per verificare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Marjorie, conosciuta per la sua professionalità e dedizione, aveva lavorato a lungo come domestica a Napoli prima di trasferirsi ad Arzano circa un anno e mezzo fa per iniziare la sua attività come operaia.