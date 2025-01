La consigliera comunale Saveria Parente ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal partito “Azione”, formalizzando la decisione con una lettera indirizzata al sindaco Francesco Barbato, alla presidenza del Consiglio e alla segreteria comunale. Parente, che aveva aderito al progetto politico di “Camposano in Azione” nella seduta consiliare del 7 dicembre 2022, ha motivato la sua scelta dichiarando di non condividere più le scelte e il modus operandi del gruppo. Contestualmente, la consigliera ha comunicato che non sosterrà eventuali proposte avanzate dal partito in seno all’ente comunale. Parente ha chiarito “che continuerà a operare nel consiglio comunale come esponente del gruppo misto, mantenendo una posizione di opposizione e indipendenza”. L’ex presidente del consiglio ha espresso la propria visione sulla politica, sottolineando la necessità di un dialogo più aperto e partecipativo: “Non c’è spazio per nuove idee, né per l’affermazione di visioni alternative. Crediamoci, parliamone, confrontiamoci, scegliamo, decidiamo e costruiamo assieme. Nulla può fermare la volontà di molti. La politica, oggi più che mai, è condivisione di idee e di responsabilità”.