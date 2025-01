Incidente stradale questo pomeriggio in via Dimitri a Castellammare di Stabia, dove uno studente di 17 anni, in sella a uno scooter, è stato colpito da un lampione. Secondo le prime ipotesi, il cedimento della struttura potrebbe essere stato causato dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. L’impatto è stato devastante: il giovane, cadendo dal mezzo, ha riportato ferite gravissime, tra cui fratture multiple al cranio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Castellammare di Stabia e successivamente trasferito, in codice rosso, all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono critiche e al momento è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e gli agenti della polizia municipale. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e accertare le cause del crollo. Lo scooter è stato sequestrato e l’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto.