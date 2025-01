Controlli sul lavoro nero: sospese 5 attività e multe per 37mila euro

È di cinque attività sospese e multe per un totale di oltre 37.000 euro il bilancio delle ispezioni effettuate dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento, supportati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L’attività di vigilanza straordinaria, avviata durante le festività natalizie e conclusasi di recente, era finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. I controlli hanno interessato aziende operanti nei settori delle strutture ricettive e alberghiere, delle fiere e dei pubblici esercizi, con ispezioni condotte nei territori di Avellino e Benevento.

CONTROLLI IN IRPINIA – In tre aziende della provincia di Avellino sono stati identificati 5 lavoratori in nero su un totale di 16 controllati. Per queste irregolarità, sono stati emessi due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per un ammontare complessivo di 19.500 euro.

SITUAZIONE A BENEVENTO – In due aziende del settore dei servizi alla persona (parrucchiere ed estetista) e in un pubblico esercizio del beneventano, i controlli hanno rilevato 5 lavoratori in nero su 10 controllati. In seguito alle verifiche, sono stati emessi tre provvedimenti di sospensione e le sanzioni hanno raggiunto un totale di 18.000 euro.