I militari del nucleo carabinieri forestali di Lacedonia, in collaborazione con i colleghi territoriali, hanno messo in salvo cinque cuccioli di cane meticci, abbandonati in un’area boscata e ritrovati dentro una scatola di cartone, esposti alle rigide condizioni meteorologiche. I cuccioli, visibilmente denutriti, infreddoliti e spaventati a causa delle basse temperature e delle recenti nevicate, sono stati immediatamente messi in sicurezza dai carabinieri e affidati alle cure dell’Asl per una visita veterinaria. In attesa di adozione, i piccoli sono stati consegnati a un’associazione locale di Lacedonia, che ha prontamente trovato due balie per prendersi cura di loro e garantire il necessario allattamento. Un gesto di grande sensibilità che dona speranza a questi cuccioli e invita alla responsabilità verso gli animali.