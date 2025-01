Dopo le emozioni del Centenario e le fatiche della Coppa con la finale conquistata, il Nola torna in campo contro il Micri e conquista un netto 3-0, consolidando il secondo posto in classifica. Mister Zeman, con un ampio turnover in vista dello scontro diretto con il Forio, mantiene l’identità di gioco che contraddistingue i bianconeri. La gara si sblocca al 13′ con Filosa, che trasforma in rete un assist preciso di Mancini. Solo due minuti dopo, Lepre raddoppia con una magistrale punizione dal limite, firmando il suo primo gol in maglia bianconera. Al 19′, dopo un’occasione mancata dal Micri con Di Giacomo, il Nola cala il tris con Melillo, bravo a insaccare di sinistro dopo un dribbling in area. Nel secondo tempo, nonostante il vantaggio, il Nola continua a cercare il gol: ci provano Mancini, Melillo e Liccardi, sfiorando più volte il poker. La difesa del Micri, pur sotto pressione, evita un passivo più pesante. Grazie alla contemporanea vittoria del Gladiator sul Forio, il Nola si prende il secondo posto in solitaria. Decisivo sarà lo scontro diretto di mercoledì in terra isolana.

LE DICHIARAZIONI -“Abbiamo modificato qualcosa nella formazione, ma mi aspettavo di più, soprattutto nella ripresa. Questo non può accadere, considerando le aspettative della società e l’impegno del presidente. Siamo secondi, ma dobbiamo migliorare rapidamente per raggiungere i nostri obiettivi” ha detto mister Karel Zeman. Raggiante Ilario Lepre: “Sono felice per il gol e per la vittoria. È importante mantenere il ritmo dopo il successo in Coppa. Il nostro obiettivo in campionato è ambizioso e siamo pronti a fare la nostra parte per raggiungerlo. Auguri ancora al Nola per i suoi cento anni”.

IL TABELLINO

NOLA – MICRI 3-0

NOLA: Guadagno, Avolio, Mansi, Vitolo, Pagano (61′ Papa), Castagna, Biason (76′ Cavallini), Melillo, Mancini (61′ Cozzolino), Lepre (61′ Liccardi), Filosa (73′ Masecchia).

A disposizione: Moccia, Pepe, De Luca, Varsi.

Allenatore: Karel Zeman.

MICRI: Iodice, Bosco, Coppola (80′ Palladino), Bove (68′ Varriale), Di Noia (87′ Bocchetti), Mori, Benincasa, Ferro C. (73′ Casella), Ferro A., Di Giacomo (80′ Auriemma), Potenza.

A disposizione: Frungillo, Norcia, Esposito, Panico.

Allenatore: Pasquale D’Inverno.

Arbitro: Matrone di Torre del Greco (assistenti D’Afiero di Frattamaggiore e Pesce di Salerno).

Reti: Filosa 13′, Lepre 15′, Melillo 19′

Note: ammoniti Mancini (N); Bosco, Di Noia, Potenza, Ferro A., Ferro C., Varriale (Micri).