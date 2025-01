Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario: questa volta, a commettere l’aggressione è stato un operatore socio-sanitario. L’episodio, denunciato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, si è verificato ieri intorno alle 15 presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco. Si tratta della seconda aggressione dall’inizio del 2025 presso la stessa struttura.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo la ricostruzione fornita dall’associazione, un equipaggio del 118 di San Giorgio a Cremano ha trasportato al pronto soccorso un paziente vittima di incidente stradale. Come da prassi, l’equipaggio ha accompagnato il paziente in radiologia per gli esami diagnostici di routine. Durante il trasferimento del paziente dalla barella al tavolo diagnostico, l’infermiere del 118 ha chiesto assistenza a un operatore socio-sanitario, ricevendo una risposta poco educata. Grazie all’intervento di altri presenti, la situazione inizialmente non è degenerata, ma poco dopo, nei locali del pronto soccorso, l’operatore si è avvicinato nuovamente all’infermiere e lo ha aggredito, colpendolo al volto e al capo e stringendolo per il collo. Allertate le forze dell’ordine, l’infermiere è stato medicato e refertato con una prognosi di tre giorni.

LE REAZIONI – L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, nata per denunciare violenze e minacce contro il personale sanitario, ha chiesto alla Asl Napoli 3 Sud di sospendere l’operatore coinvolto: “Non bastano le aggressioni da parte dei pazienti, ora il nemico è anche in casa”. Sull’accaduto è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Un episodio vergognoso, ai limiti dell’incredibile. Certi lavori richiedono vocazione e dedizione all’altro. È inaccettabile che individui violenti lavorino in ambito sanitario. Oltre alle aggressioni da parte di pazienti o familiari, ora bisogna preoccuparsi anche di chi lavora all’interno delle strutture. L’Asl Napoli 3 Sud deve prendere provvedimenti seri contro questo comportamento intollerabile. È necessario essere inflessibili”.