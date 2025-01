I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per evasione, resistenza e lesioni personali. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari a Casalnuovo, ha violato la misura cautelare, allontanandosi dalla propria abitazione. Una volta fuori, si è recato in un bar armato di una mazza da baseball. Qui, senza apparente motivo, ha aggredito l’esercente che gli aveva chiesto spiegazioni sulla presenza dell’arma. La violenza è culminata con un morso all’orecchio della vittima. Dopo l’assalto, il 24enne è tornato a casa, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Durante le operazioni, l’uomo ha opposto resistenza, spintonando violentemente uno dei militari, che ha riportato una prognosi di 5 giorni. Il negoziante, invece, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L’arrestato è in attesa di giudizio.