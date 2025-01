Fermato con profumi di provenienza sospetta: denunciato

I carabinieri della stazione di Caposele, con il supporto dei colleghi di Senerchia, hanno denunciato un 40enne originario di Napoli per ricettazione. Durante un controllo stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di 24 confezioni di profumi di varie marche, tutte ancora dotate di etichette anti-taccheggio. Alle domande dei militari sulla provenienza della merce, il 40enne non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti. I prodotti, dal valore stimato di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati. Le indagini in corso puntano a determinare l’origine dei profumi e a verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. Inoltre, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato per l’emissione del foglio di via obbligatorio, considerando la natura sospetta della sua presenza nel comune e la condotta illecita.