Nel pomeriggio, il prefetto Michele di Bari ha presieduto una riunione per monitorare la situazione del maltempo che sta interessando Napoli e l’area metropolitana. Presenti sindaci, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Asl, 118 e altre autorità competenti.

DANNI E INTERVENTI URGENTI – Forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi al Vomero, danneggiando auto in sosta. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza. Monitoraggi continui sul patrimonio boschivo, cartelloni pubblicitari e calcinacci sono in corso.

VORAGINE A CARDITO – In provincia, a Cardito, una voragine ha costretto all’evacuazione temporanea di quattro famiglie. Vigili del fuoco e polizia locale sono impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza dell’area.

APERTA LA STAZIONE MUSEO – Il forte vento crea disagi anche nei trasporti marittimi: Capri, Procida e Sorrento registrano collegamenti irregolari. La Polizia Stradale intensifica i controlli per garantire la sicurezza degli spostamenti. L’assessorato al Welfare ha attivato un piano straordinario: Distribuiti 1.500 zainetti con kit personali e coperte termiche agli homeless. Il centro diurno di via Tanucci ha ampliato l’orario notturno e la capacità di accoglienza. Dalla serata di domani, la stazione della metropolitana Museo resterà aperta h24 per una settimana, offrendo riparo alle persone senza dimora. L’assessore al Welfare, Luca Trapanese, ha dichiarato: “La nostra priorità è proteggere i più fragili e garantire loro un rifugio sicuro durante queste notti gelide. L’apertura della stazione Museo è un atto di solidarietà e responsabilità.” Per assistenza, i cittadini possono contattare i Servizi Sociali del Comune: 081.18916811 (attivo 8:00-20:00) o scrivere a: centralesenzadimora@gmail.com / sos.senzadimora@comune.napoli.it