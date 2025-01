Il 2025 inizia nel migliore dei modi per Myky. Il cantautore di Cicciano ha superato le selezioni e si è ufficialmente qualificato per le semifinali di “Una Voce per San Marino”, il contest internazionale che seleziona il rappresentante della Repubblica del Titano per l’Eurovision Song Contest. Giunta alla sua quarta edizione, la competizione ha registrato un’affluenza senza precedenti, con artisti provenienti da 38 Paesi. Tra settembre e gennaio, una giuria di esperti composta da Mimmo Paganelli, Emilio Munda, Roberto Costa, Mimmo Gallotti e Davide Di Gregorio ha attentamente valutato centinaia di candidature, selezionando i talenti più promettenti per le fasi finali. Tra i primi nomi annunciati sui canali ufficiali della manifestazione, è spuntato proprio quello di Myky, che ha accolto la notizia con grande entusiasmo insieme al suo team.

L’artista si prepara ora ad affrontare le Semifinali di metà febbraio, dove ogni partecipante dovrà esibirsi con un brano inedito. L’attesa è alta per scoprire quale canzone presenterà Myky, che ha già dimostrato negli anni il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico. Dopo l’esperienza con la band “The Dreamers” e il suo percorso nella prima edizione di X-Factor Italia, dove ha raggiunto i Bootcamp, Myky ha collezionato numerosi successi, tra cui il secondo posto a Social King su Rai 2 e Rai Gulp, la partecipazione alle fasi finali di X-Factor Malta e le Semifinali di Una Voce per San Marino nelle edizioni passate. Ora l’artista ha davanti un’opportunità straordinaria: conquistare un posto in finale e magari realizzare il sogno di calcare il palco dell’Eurovision Song Contest.