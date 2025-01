Nola, Coppa “maledetta”: ai rigori trionfa il Santa Maria Cilento

CASTELLAMMARE DI STABIA – Ancora una volta il Nola 1925 vede sfumare il sogno della Coppa ai calci di rigore. Dopo la finale persa nel 2017 contro il Savoia, questa volta è la Polisportiva Santa Maria Cilento a festeggiare al “Menti”, lasciando l’amaro in bocca ai 1400 tifosi bianconeri accorsi in massa per sostenere la squadra. Il Nola ha condotto il match per gran parte della gara, creando numerose occasioni senza riuscire a finalizzarle. Lepre, Varsi e Cozzolino ci provano nel primo tempo, ma senza successo. Nella ripresa, i bianconeri continuano a spingere: Filosa e Lepre sfiorano il gol, mentre il Santa Maria si difende e prova a colpire in contropiede. Quando tutto sembra destinato ai rigori, arriva il colpo di scena al 120’: cross dalla destra e colpo di testa vincente di Santoro, che porta avanti il Santa Maria. Il Nola però reagisce subito e, sei minuti dopo, trova il pari con Caccavallo, che trasforma una punizione velenosa, facendo esplodere il settore bianconero. Ai rigori, però, la fortuna non è dalla parte del Nola: gli errori di Pepe e Caccavallo risultano fatali, e la Coppa va al Santa Maria Cilento.

LE DICHIARAZIONI – “La delusione è tanta, ma abbiamo fatto una buona gara – ha commentato Karel Zeman nel post-partita –. Non è dipeso da una singola sostituzione, ma dalla mancata concretezza sotto porta. Abbiamo provato a sfruttare le fasce e a essere più incisivi nei 20 metri finali, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo reagire e concentrarci sul campionato”.

IL TABELLINO

SANTA MARIA CILENTO – NOLA 4-3 (dopo i calci di rigore, 1-1 dopo i supplementari)

SANTA MARIA CILENTO : Volzone, De Cono, Cuomo, Di Giacomo, Liguoro (93’ Formisano), D’Auria (102’ Lopetrone), Romanelli, Santoro, Bisceglia, Strianese (86’ Lebro), Chkour (67’ Ribeiro).

NOLA: Moccia, Cacciatore (68’ De Luca), Vitolo, Pepe, Dell’Orfanello (102’ Caccavallo), Cozzolino, Biason (93’ Castagna), Melillo, Filosa, Lepre (77’ Mancini), Varsi.

ARBITRO: Amitrano di Torre Annunziata.

RETI: Santoro 120’ (P), Caccavallo 126’ (N)

AMMONITI: Strianese, Lebro, Liguoro (P); Vitolo, Pepe, Filosa, Caccavallo (N).