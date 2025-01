Serata di tensione ieri a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, dove una vigilessa della polizia municipale è stata aggredita mentre interveniva con una pattuglia in via Campegna. L’episodio è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini riguardo a un gruppo di ragazzi intenti ad accendere un falò di Sant’Antonio.

Secondo quanto riferito dal comandante della polizia locale, Ciro Esposito, la vice responsabile dell’unità operativa di Fuorigrotta è stata colpita da un sasso mentre metteva in sicurezza i suoi collaboratori. La vigilessa è stata immediatamente soccorsa e sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni sono buone, ma le è stato prescritto un riposo di 15 giorni.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha condannato fermamente l’accaduto, dichiarando: “Siamo molto impegnati nel garantire la sicurezza e sono vicino ai vigili aggrediti. È fondamentale presidiare il territorio con tecnologie e videosorveglianza per costruire una città più sicura”.

Anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso solidarietà alla polizia locale, promettendo un’intensificazione dei controlli: “Tolleranza zero per i violenti. Le tradizioni non giustificano atti del genere. I responsabili saranno assicurati alla giustizia”.

Solidarietà è arrivata anche da Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che ha dichiarato: “Vicinanza alla vigilessa ferita e a tutti gli agenti della Municipale, primo baluardo di legalità e sicurezza. Gesti simili non devono restare impuniti”.