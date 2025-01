I carabinieri forestali di Serino, impegnati in attività di controllo per la tutela ambientale, hanno denunciato una donna, proprietaria di un terreno nel comune di Santo Stefano del Sole, per “distruzione e deturpamento di bellezze naturali”. L’indagine, svolta in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, ha rivelato che, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, era stato completamente rimosso un bosco ceduo di querce. L’operazione, effettuata con mezzi meccanici, è risultata priva dei necessari titoli autorizzativi, violando le normative in materia di tutela ambientale. L’area, di circa 1.500 metri quadrati, è stata sequestrata per evitare ulteriori danni e permettere i successivi accertamenti. La titolare del terreno è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.