NOLA (adiesse) – Il bar “Genny”, all’interno dell’area dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, chiuderà i battenti dal 24 gennaio. Attualmente gestita da Luisa Castaldo, la storica struttura è stata realizzata dal suocero Gennaro Cristiano nel 1989 con regolari concessioni edilizie concesse dal comune di Nola e, da allora, punto di riferimento per le tante persone che quotidianamente affollano il pronto soccorso del presidio ospedaliero. I problemi nascono quando – come racconta Angelo, il figlio 51enne del fondatore – alla fine del 2019 l’Asl Napoli 3 comunica la disdetta del canone di locazione. Da allora è iniziata una “battaglia” portata avanti a colpi di carte bollate da Angelo, una vita passata in questo bar, che non chiede altro di poter continuare a lavorare – piuttosto che abbassare la serranda – almeno fin quando l’Asl non attuerà la nuova procedura per individuare chi continuerà a svolgere questa attività: se lui e la moglie non dovessero avere i requisiti previsti dalle vigenti normative sono pronti a farsi da parte ma almeno fino ad allora l’attività – unica fonte di sostentamento della famiglia – sarà andata avanti. In tutto questo tempo, ad ogni modo, Angelo e la moglie Luisa hanno continuato a pagare regolarmente il canone di locazione e hanno continuato a lavorare. “La nostra richiesta è un vero e proprio grido di aiuto in un momento in cui tanti risentono della mancanza di un lavoro, noi che portiamo avanti questa attività di famiglia vorremmo poter continuare a garantire una fonte di reddito alle nostre due figlie: ci auguriamo che l’Asl Napoli 3 possa venire incontro a questa richiesta in attesa del bando per la nuova assegnazione”. Un vero e proprio conto alla rovescia in attesa del 24 gennaio, giorno in cui in assenza di nuove decisioni da parte dell’azienda ospedaliera, un ufficiale giudiziario si presenterà al bar “Genny” per procedere a requisire il locale e a farsi consegnare le chiavi: un atto che segnerà la fine di un’epoca.