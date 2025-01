Nola, Andrea Sannino incontra gli studenti dell’istituto “Bruno Fiore”

Il cantante napoletano Andrea Sannino sarà ospite dell’istituto scolastico “Bruno Fiore” di Nola per un evento speciale che si terrà venerdì 24 gennaio alle 10:30 nella palestra del plesso di via Mario De Sena. La scuola, guidata dalla dirigente scolastica Linda Sorgente, accoglierà l’artista in un incontro che punta a ispirare i giovani attraverso la sua storia di vita. Sannino racconterà il suo percorso personale, affidato al libro “Prima di Abbracciame”, con cui narra la sua determinazione e il coraggio di inseguire un sogno, nonostante le difficoltà di un’infanzia trascorsa in un quartiere complesso. “Non hai scuse”, lo slogan del suo tour scolastico, sottolinea l’importanza di non arrendersi e di credere nelle proprie capacità.

L’evento, promosso dall’associazione culturale Scenart presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano, include il conferimento di un riconoscimento a Sannino per il suo impegno a favore dei giovani. Scenart si distingue per iniziative volte a rafforzare il legame tra i giovani e il territorio, con particolare attenzione a temi di interesse sociale. La mattinata vedrà la partecipazione della dirigente scolastica Linda Sorgente, dei referenti del progetto lettura dell’istituto – coordinato dalla professoressa Maria Dubbioso – e degli editori Geltrude Vollaro e Franco Simeri (Edizioni Mea), che hanno sostenuto l’iniziativa. “Siamo entusiasti di offrire questa opportunità ai giovani del nostro territorio,” ha dichiarato Autilia Napolitano. “Andrea Sannino non è solo un grande artista, ma anche un esempio di determinazione e umiltà. Il suo messaggio è di fondamentale importanza per i ragazzi, perché dimostra che con passione e impegno si possono realizzare i propri sogni, rimanendo autentici”.