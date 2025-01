Una truffa ben orchestrata ha portato al furto di preziosi per un valore di 60mila euro in una gioielleria di Ercolano, nel mese di agosto 2024. Due delle tre responsabili, tutte donne travisate con parrucche e occhiali, sono state arrestate, mentre la terza è ancora ricercata. Il piano era stato messo in atto con astuzia. Le tre donne si erano presentate in gioielleria il giorno prima del furto, mostrando interesse nell’acquisto di alcuni gioielli e conquistando così la fiducia del titolare. Il giorno successivo, sempre camuffate, tornarono per acquistare gioielli del valore di 800 euro, pagati in contanti. Ma non si fermarono qui: approfittando della distrazione del gioielliere, riuscirono a sottrarre un rotolo di bracciali d’oro del valore di circa 60mila euro. Il furto è stato scoperto solo il giorno seguente, quando il titolare si è accorto dell’ammanco, facendo scattare le indagini. Gli investigatori della Tenenza di Ercolano, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne, sono riusciti a identificare le autrici del colpo. Le indagini hanno rivelato che le tre donne avevano precedenti specifici per furti simili commessi in varie città italiane. Una delle arrestate è stata condotta in carcere, mentre l’altra è stata posta agli arresti domiciliari. Intanto, proseguono le ricerche della terza complice, attualmente in fuga.