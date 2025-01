Questa notte, un incendio interessato colpito il parcheggio di una ditta di trasporti situata in via Starza della Regina a Somma Vesuviana. Tre autocarri sono stati danneggiati dalle fiamme e non sono registrati feriti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. Al momento, l’origine del rogo è oggetto di accertamenti, mentre si lavora per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.