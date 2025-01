Il Nola non si ferma e centra un’importante vittoria in trasferta contro l’Albanova, consolidando il proprio cammino verso la vetta del campionato. Una prestazione convincente, nonostante le assenze, che permette ai ragazzi di mister Karel Zeman di approcciare con entusiasmo la storica finale di Coppa Italia in programma mercoledì 29 gennaio.

LA PARTITA – Pronti via, il Nola passa subito in vantaggio al 4’: Mancini, su assist di Filosa, colpisce di piatto al volo e supera Mazzone con un tiro preciso sul secondo palo. Dopo un avvio brillante, i bianconeri gestiscono il gioco e sfiorano il raddoppio al 28’ con Liccardi, fermato da una gran parata di Mazzone. Al 31’, però, arriva il pareggio dell’Albanova: Guglielmo serve al centro Filo, che sterza e batte Moccia con una conclusione precisa. Il Nola non si scompone e risponde subito con Melillo, che al termine di uno scambio con Liccardi calcia da distanza ravvicinata, ma Mazzone e la difesa locale si salvano. Nella ripresa, il Nola scende in campo con un atteggiamento ancora più determinato. Dopo un’occasione sfiorata da Filosa, al 48’ Mancini firma la sua doppietta personale: recupero palla di Melillo, assist per Mancini che si accentra, salta un avversario e insacca con un preciso tiro a incrociare. L’Albanova prova a reagire con orgoglio, ma il Nola resiste e al 90’ chiude i conti. De Luca recupera un pallone sulla trequarti e serve Filosa in area, che viene atterrato da Paradiso. L’arbitro decreta il calcio di rigore, trasformato dallo stesso Filosa per il definitivo 3-1.

LE DICHIARAZIONI – Nel post-partita, mister Karel Zeman ha analizzato così la prestazione: “Penso che abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio, difficile da difendere e contro cui serviva grande attenzione. Ora possiamo finalmente concentrarci sulla finale di Coppa. Finora i risultati sono positivi, ma per la finale servirà una gara senza pause, restando concentrati per tutti i 90 minuti. Solo così potremo dare una grande soddisfazione a chi ci segue e a noi stessi”.

IL TABELLINO

ALBANOVA – NOLA 1-3

ALBANOVA: Mazzone, Paradiso, Greco, Bouraoui (84’ Saviano), Visciano, Esposito, Della Monica, Guglielmo, Filo, Ferrara (56’ Guillari), Samb. Allenatore: Pasquale Bovienzo.

NOLA: Moccia, Avolio (91’ Cavallini), Pepe, Vitolo, Cacciatore, Castagna (84’ Papa), Cozzolino, Melillo (77’ De Luca), Filosa (91’ Caccavallo), Liccardi, Mancini (65’ Biason).

Allenatore: Karel Zeman.

ARBITRO: Dossetto di Pinerolo (assistenti Tisi di Salerno e Acunzo di Castellammare di Stabia).

RETI: Mancini 4’ e 48’ (N), Filo 31’ (A), Filosa 90’ rig. (N).

NOTE: ammoniti Greco, Samb, Guillari ed Esposito (Albanova); Castagna, Biason e Mancini (Nola).

Prossimo appuntamento per il Nola: mercoledì 29 gennaio al “Menti” di Castellammare di Stabia, dove affronterà la Polisportiva Santa Maria Cilento nella finale di Coppa Italia.