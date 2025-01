Tragedia sulla Statale: perde la vita una 31enne infermiera del 118

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 7 Quater, tra Lago Patria e Varcaturo, in direzione Pozzuoli. La vittima è Marilena Romano, una 31enne infermiera in servizio presso la postazione del 118 di Marano dell’Asl Napoli 2 Nord. L’impatto fatale si è verificato tra la Kawasaki della giovane e un’automobile. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, Marilena è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente ha causato lunghe code e gravi disagi alla viabilità, con chilometri di traffico bloccato lungo l’importante arteria stradale.

IL CORDOGLIO – Il tragico evento ha suscitato profondo dolore nella comunità e tra i colleghi di Marilena. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha espresso un messaggio di cordoglio: “Sulla SS7 Quater tra Lago Patria e Varcaturo è avvenuto un bruttissimo incidente motociclistico dove ha perso la vita una collega infermiera del 118 in servizio alla postazione di Marano. Come associazione ed in rappresentanza di tutti i colleghi, ci uniamo al dolore della famiglia”.