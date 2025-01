NOLA – L’Agop (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica), in collaborazione con il Lions Club Nola Ottaviano Augusto, ha lanciato un’iniziativa solidale per sostenere il reparto di ematologia e oncologia pediatrica dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli di Napoli. L’evento di vendita solidale, inaugurato il 4 gennaio e attivo anche oggi presso il Club Socio-Culturale Giordano Bruno in Piazza Duomo, mira a offrire supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. I fondi raccolti saranno destinati a garantire cure, migliorare le condizioni di permanenza in ospedale e offrire un sorriso a chi affronta le sfide più difficili. A guidare l’evento Pellegrino Sirignano, presidente dei Lions Club e la professoressa Annamaria Silvestro, figura di riferimento per il suo impegno nel sociale, particolarmente sensibile alle problematiche pediatriche oncologiche con la presenza di Antonella Aliperti, presidente dell’Agop, da anni è parte attiva nel mondo del sociale. L’evento è reso possibile grazie alla generosità di artigiani, sponsor locali e partner del Nolano. Tra i contributi spicca quello di Menna Pasqualina, che ha realizzato opere uniche per sostenere la causa. La collaborazione di questi attori testimonia il valore di un progetto condiviso e l’impegno collettivo per migliorare la vita dei piccoli pazienti. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico di solidarietà costruito dall’Agop e dai suoi partner, dimostrando come ogni gesto, anche il più semplice, possa contribuire a rendere il mondo un posto migliore. “Sosteniamo questi piccoli grandi eroi e le loro famiglie. Un piccolo gesto può fare la differenza,” è il messaggio che gli organizzatori vogliono lasciare a chiunque voglia unirsi alla causa. La più nobile della cause.