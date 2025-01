Volturara, carabinieri portano auguri e calore agli anziani della Rsa

I carabinieri della stazione di Volturara Irpina hanno fatto visita, ieri sera, a una struttura sociosanitaria per anziani non autosufficienti, rinnovando il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale. Gli ospiti della struttura, felici della visita, hanno trasformato la serata in una festa speciale. Tra sorrisi e condivisione, gli anziani hanno invitato i militari a unirsi al tradizionale gioco della tombola, creando un’atmosfera di calore umano e autentica convivialità. Il momento più emozionante è stato il brindisi augurale, accompagnato dalla consegna del Calendario Storico 2025 dell’Arma. Un gesto simbolico che ha suscitato grande commozione, sottolineando l’importanza di iniziative che mettono al centro le persone più fragili. La serata si è conclusa in un clima di gioia e gratitudine, rafforzando il rapporto di fiducia e stima reciproca tra i Carabinieri e i cittadini.