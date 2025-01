Serata di indagini a San Gennaro Vesuviano, dove i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola, impegnati in un controllo straordinario del territorio, hanno scoperto due ordigni esplosivi artigianali nascosti nel bagagliaio di un’auto. Intorno alle 20, i militari stavano percorrendo via di Sarno quando hanno notato due uomini intenti a rovistare all’interno del cofano di una Fiat 500X. Sebbene inizialmente la scena non destasse sospetti, i carabinieri hanno deciso di approfondire e controllare il contenuto del bagagliaio. La perquisizione ha rivelato la presenza di due ordigni esplosivi di grosse dimensioni, entrambi di fabbricazione artigianale e del peso di circa 1,5 chilogrammi ciascuno. Si trattava di congegni detonanti illegali e micidiali, non categorizzati secondo le normative. Per mettere in sicurezza l’area, è stato necessario l’intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli, che ha provveduto a sequestrare i due ordigni. I due uomini, un 32enne di San Gennaro Vesuviano e un 21enne di Ottaviano, entrambi incensurati, non sono stati in grado di giustificare il possesso del materiale esplosivo. Arrestati sul posto, sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione abusiva di materiale esplosivo.