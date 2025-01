Sperone, incendio capannone: rogo spento dopo 35 ore di lavoro

Dopo oltre 35 ore di intense operazioni, i vigili del fuoco di Avellino hanno completato, intorno alle 14 di oggi 15 gennaio, le attività di spegnimento e messa in sicurezza del capannone utilizzato come deposito, devastato da un incendio scoppiato nella notte precedente in via Lampetiello, località Santa, a Sperone. Le ultime fasi dello spegnimento hanno richiesto l’impiego di schiumogeno, un agente estinguente particolarmente efficace che agisce per soffocamento, fondamentale per eliminare i focolai residui. L’intervento ha visto un imponente dispiegamento di forze: le squadre del comando provinciale di Avellino, con il supporto dei colleghi del comando di Napoli, hanno lavorato ininterrottamente per contenere le fiamme e limitare i danni.