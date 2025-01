Dalle 3 della scorsa notte, un vasto incendio ha avvolto un capannone industriale in località Sant’Elia, nel comune di Sperone. Sul posto sono intervenute tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco di Avellino, supportate anche da unità del comando di Napoli. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono coordinate dal funzionario di guardia, con la supervisione del capo turno provinciale. La sala operativa di via Zingarelli ha gestito un dispiegamento straordinario di mezzi e personale per fronteggiare l’emergenza, che sta mettendo a dura prova le risorse dei soccorritori. La situazione è in evoluzione, con l’obiettivo prioritario di contenere le fiamme ed evitare ulteriori danni. Al momento, non sono stati segnalati feriti.