Nottata movimentata in via Campania, a Marcianise, dove un gruppo di almeno quattro malviventi, tutti con il volto coperto, ha tentato un clamoroso furto alla filiale della Banca di Credito Popolare. Intorno alle 4 del mattino, i ladri hanno sventrato l’ingresso dell’istituto bancario utilizzando una ruspa, con l’obiettivo di sottrarre l’armadio blindato contenente le cassette di sicurezza. L’allarme sonoro della banca, immediatamente scattato, ha disturbato i malviventi che, costretti a desistere, sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Marcianise, intervenuti sul posto in pochi minuti. Nel corso dell’azione, i ladri hanno bloccato gli accessi di via San Giuliano, strada perpendicolare a via Campania, servendosi di un autoarticolato con motrice, da cui avevano scaricato la ruspa, e di un’autovettura di media cilindrata, poi abbandonata sul posto. Per la fuga, il gruppo avrebbe utilizzato una seconda vettura. I militari dell’Arma hanno sequestrato i mezzi utilizzati dai malviventi – la ruspa, l’autoarticolato e l’autovettura – per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini. Sono al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare i responsabili.