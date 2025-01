Pensavano di aver acquistato regolarmente pezzi di ricambio per le loro auto, ma le ignare vittime sono state raggirate da una sofisticata truffa telematica, che ha fruttato ai tre responsabili circa 30mila euro in soli tre giorni.

UN SITO “SPECCHIO” PER INGANNARE – I tre truffatori – un 59enne e un 33enne del Maddalonese e una 33enne del Napoletano – hanno creato una piattaforma online identica a un noto sito di vendita di ricambi per auto, utilizzando un “modus operandi” ormai consolidato. Attraverso questo sito “specchio”, hanno indotto almeno 20 vittime, tra il 2 e il 4 dicembre 2024, a effettuare acquisti mai realmente consegnati. I soldi versati dagli acquirenti venivano indirizzati su carte prepagate in possesso del gruppo, rendendo difficoltoso il tracciamento delle transazioni.

INDAGINI E SEQUESTRO – Grazie a meticolose indagini condotte dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni, supportate da analisi di videosorveglianza, perquisizioni domiciliari e accertamenti sui luoghi, i responsabili sono stati identificati e denunciati. Le carte prepagate utilizzate per raccogliere il denaro sono state sequestrate durante le perquisizioni.

BOTTINO E ACCUSE – I 30mila euro truffati, frutto di un’operazione durata appena tre giorni, rappresentano l’ennesimo caso di cybercriminalità che sfrutta piattaforme fasulle per ingannare i consumatori. I tre hacker sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.