Tufino, il mistero sulla morte della piccola Alessandra: arrivano i Ris

Nuova serie di accertamenti scientifici in via Roma, a Tufino, nella casa dove si è consumata la tragedia della piccola Alessandra, la bimba di 4 anni morta in circostanze ancora tutte da chiarire. Alessandra, il cui corpo è ancora nell’obitorio dell’Istituto di Medicina Legale di Caserta, non ha ricevuto sepoltura dal 14 dicembre scorso, data della sua tragica scomparsa. L’autopsia effettuata non avrebbe evidenziato traumi compatibili con una caduta dalla scala a chiocciola, come inizialmente ipotizzato dai familiari affidatari. Una tace seguita per rilevare eventuali fratture non ha ancora chiarito le cause del decesso. In attesa degli esiti degli esami istologici e tossicologici, cresce il sospetto che la morte possa essere legata a un grave stato di debilitazione, denunciato anche dai vicini di casa.

L’INTERVENTO DEI RIS – La Procura di Nola, che coordina le indagini, ha chiesto l’intervento del Reparto Investigazioni Scientifiche per cercare tracce biologiche utili. I carabinieri hanno analizzato l’abitazione con il luminol, cercando risposte al mistero che avvolge il caso. I genitori affidatari della bambina sono attualmente indagati, mentre i loro figli sono stati trasferiti in una casa famiglia in attesa di chiarimenti. Nella casa di via Roma compare una foto di Alessandra è circondata da fiori e giocattoli, lasciati in sua memoria.