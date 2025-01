Latitante da agosto, un 30enne di Secondigliano ha scelto il cenone di Capodanno per tornare a casa e festeggiare con la famiglia, ma il suo rientro è stato interrotto dai carabinieri. L’uomo, che doveva scontare sei mesi agli arresti domiciliari, si era reso irreperibile per mesi, fino a quando i militari della stazione di Secondigliano lo hanno rintracciato. Grazie a un’indagine mai interrotta, i carabinieri hanno scoperto che il 30enne si era presentato a casa per il cenone con i parenti. Proprio lì è stato arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli Nord rimasto pendente dalla sua fuga. Niente brindisi di mezzanotte per il giovane, che ha lasciato l’abitazione per essere trasferito al carcere di Poggioreale. Prima di andare, in dialetto napoletano, si è lamentato scherzosamente con i carabinieri: “Non ho nemmeno finito di mangiare con mammà”.