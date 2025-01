I festeggiamenti per il nuovo anno a Castellammare di Stabia si sono conclusi con feriti e denunce. In via Petraro, quattro giovani hanno acceso e fatto esplodere petardi in un’area ristretta, causando gravi danni materiali e ferendosi. L’esplosione ha danneggiato un cancello condominiale, la finestra di un appartamento al primo piano e un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Nell’incidente, tre dei quattro ragazzi sono rimasti feriti, riportando ustioni di secondo grado alle gambe e escoriazioni su addome e mani. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare. I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, hanno denunciato i quattro giovani per accensioni pericolose.