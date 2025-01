Violenza di genere, tre arresti in 24 ore in provincia di Napoli

Tre distinti e drammatici episodi di violenza di genere si sono consumati nelle ultime 24 ore in provincia di Napoli, portando all’arresto di tre uomini. I carabinieri sono intervenuti in tre distinti casi, ricostruendo storie di maltrattamenti e aggressioni fisiche contro donne, spesso perpetrate all’interno delle mura domestiche.

CASTELLO DI CISTERNA – All’alba di domenica, i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, insieme ai colleghi di Marigliano, sono intervenuti in un appartamento dopo una chiamata al 112. La scena era drammatica: una casa a soqquadro e una donna di 40 anni visibilmente provata, con segni di violenza sul corpo. L’uomo, 45 anni, l’aveva picchiata brutalmente, spinto da motivi di gelosia. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Nola per le cure del caso, mentre il marito è stato arrestato. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

SANT’ANTIMO – Nel pomeriggio, un altro episodio di violenza si è verificato a Sant’Antimo. Qui, un uomo di 58 anni, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e monitorato con braccialetto elettronico, è stato sorpreso dai carabinieri all’interno dell’appartamento della donna. Il dispositivo aveva lanciato l’allarme, segnalando la sua presenza non autorizzata. La moglie, nonostante il divieto, aveva accettato di incontrarlo. L’uomo è stato nuovamente arrestato per violazione delle misure cautelari.

TORRE DEL GRECO – L’ultimo caso è avvenuto nella notte a Torre del Greco. I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione di lite familiare, hanno trovato una donna ferita: minacciata di morte, era stata colpita con calci, schiaffi e un pugno all’occhio dal marito 51enne. Dagli accertamenti è emerso che la donna subiva violenze da tre mesi, mai denunciate, da parte di un compagno che fa uso di droghe. La vittima è stata ricoverata all’ospedale Maresca, mentre l’uomo è finito in manette.

FENOMENO ALLARMANTE – Questi episodi sottolineano ancora una volta l’urgenza di contrastare il fenomeno della violenza di genere. Le autorità invitano chiunque sia vittima di maltrattamenti a denunciare, ricordando che esistono strumenti e servizi per proteggere le persone in pericolo. Sul sito www.carabinieri.it è stata dedicata un’intera area tematica sul “codice rosso”, dove è possibile trovare tante informazioni utili su: atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale. Nell’area tematica è possibile trovare anche il “Violenzametro” un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Ecco il link dell’area tematica “codice rosso”: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso