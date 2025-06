Fuga a tutta velocità per le strade di Nola: arrestato ladro d’auto

Una fuga spericolata tra le strade di Nola è terminata con l’arresto di un 43enne di Castello di Cisterna, sorpreso dalla Polizia di Stato mentre tentava di eludere un controllo. L’uomo, già noto per reati specifici, è stato fermato dopo un inseguimento ad alta tensione culminato in via San Paolo Belsito. Era il pomeriggio del 30 maggio quando gli agenti del commissariato di Nola, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un uomo a bordo di un’auto il cui atteggiamento ha subito insospettito. Alla vista della volante, il 43enne ha improvvisamente accelerato per tentare di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento serrato lungo le strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre estremamente pericolose per la circolazione, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Dopo alcuni chilometri, la corsa è finita in via San Paolo Belsito, dove gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, non senza difficoltà. Dal controllo del veicolo è emerso che l’auto presentava evidenti segni di effrazione. Gli accertamenti hanno poi confermato che era stata rubata poco prima in via Foro Boario. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria, che ha potuto recuperare il mezzo grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato.