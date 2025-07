NAPOLI (rgl) – Un’operazione ad alto impatto contro il mercato del falso e la vendita illegale di materiale esplodente. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno dato il via a un servizio a largo raggio per la lotta alla contraffazione, con particolare attenzione alle zone ad alta densità turistica come il centro storico e i Quartieri Spagnoli, da sempre terreno fertile per il commercio abusivo e spesso controllato dalla criminalità organizzata. Nel corso delle attività, i militari – in abiti civili per un intervento mirato – hanno fatto irruzione all’interno di un deposito in piazzetta San Carlo alle Mortelle, sorprendendo un 54enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, intento a gestire un’attività illegale di vendita e stoccaggio. All’interno del locale, i carabinieri hanno sequestrato circa 2.000 articoli di merchandising sportivo contraffatto, molti dei quali raffiguranti i loghi della Napoli e di altre squadre di Serie A, pronti a essere immessi sul mercato cittadino in occasione delle vacanze estive e dei primi eventi della nuova stagione calcistica. Ma non solo. Accanto alle magliette, sciarpe e gadget, i militari hanno rinvenuto oltre 1.000 petardi e fuochi d’artificio custoditi senza alcuna autorizzazione. Una vera e propria bomba ad orologeria, stoccata in condizioni potenzialmente pericolose in un’area densamente abitata. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 54enne è stato denunciato per detenzione e commercio di prodotti contraffatti e possesso illegale di materiale pirotecnico.