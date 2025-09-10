mercoledì, Settembre 10, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Senza biglietto colpisce controllori con borraccia e valigia: arrestato a Napoli

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Momenti di paura nella serata di ieri a Napoli, in via Gramsci, dove un 53enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito due controllori dell’Anm. L’uomo, sprovvisto del titolo di viaggio, nel tentativo di sottrarsi alla verifica ha colpito al volto uno dei dipendenti con una borraccia termica, per poi scagliarsi contro di lui anche con una valigia, ferendolo alla schiena. Subito dopo si è dato alla fuga in direzione di via Riviera di Chiaia. Il personale Anm, senza mai perderlo di vista, ha seguito il fuggitivo e richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, giunti sul posto in pochi minuti, hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Tumore al seno, Asl Napoli 3 rilancia la prevenzione: mammografie gratuite a Torre del Greco
Next article
Casamarciano, colpo di esperienza: in difesa torna Gianluca Zoppino
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com