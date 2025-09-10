NAPOLI (rgl) – Momenti di paura nella serata di ieri a Napoli, in via Gramsci, dove un 53enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito due controllori dell’Anm. L’uomo, sprovvisto del titolo di viaggio, nel tentativo di sottrarsi alla verifica ha colpito al volto uno dei dipendenti con una borraccia termica, per poi scagliarsi contro di lui anche con una valigia, ferendolo alla schiena. Subito dopo si è dato alla fuga in direzione di via Riviera di Chiaia. Il personale Anm, senza mai perderlo di vista, ha seguito il fuggitivo e richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, giunti sul posto in pochi minuti, hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato.