CASERTA (rgl) – In pieno giorno, con volti coperti da maschere di silicone e armati di pistola e fucile a canne mozze, rapinarono i titolari di una gioielleria nel centro di Marcianise, portando via Rolex, cellulari e gioielli per oltre 63mila euro. Oggi la giustizia ha colpito la banda. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di marcianise, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno notificato tre arresti in carcere e due ai domiciliari nei confronti di cinque persone ritenute responsabili della rapina avvenuta nell’aprile 2024. Gli indagati risiedevano in diverse località tra Campania e Lazio: Parco Verde di Caivano, Secondigliano, Orta di Atella e Fondi. Secondo quanto emerso dalle indagini, i rapinatori arrivarono nel centro di Marcianise a bordo di un’auto rubata. Durante la pausa pranzo dei titolari, un uomo e una donna, li avvicinarono minacciandoli con le armi e costringendoli a consegnare orologi di lusso, cellulari e zaini contenenti gioielli. Le indagini dei carabinieri hanno fatto leva su testimonianze dirette delle vittime e immagini di videosorveglianza. Il primo a essere identificato è stato il cosiddetto “palo”, grazie al quale è stato possibile risalire agli altri componenti della banda. Alla stessa banda è contestato anche un tentativo di rapina nel maggio 2024 ai danni di un autonoleggio di Cardito, realizzato con lo stesso modus operandi. Le indagini evidenziano una pianificazione accurata e la pericolosità dei soggetti coinvolti, che operavano tra più province campane e la provincia di Latina.