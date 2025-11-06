AVELLA (rgl) – Continua senza sosta la lotta allo spaccio nel Baianese. I carabinieri del comando provinciale di Avellino, impegnati in un’intensa attività di contrasto al traffico di droga, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Avella, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione di Avella e dell’Aliquota Operativa della compagnia di Baiano hanno notato il giovane mentre tentava di nascondere qualcosa dietro la persiana di un immobile disabitato. Il gesto sospetto ha spinto i carabinieri a intervenire: dietro l’infisso sono stati rinvenuti circa 40 grammi di crack, già suddivisi in 35 dosi pronte per la vendita. La droga è stata sequestrata, mentre per il 25enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.