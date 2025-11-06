POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Una relazione pericolosa, fatta di inganni, sesso e raggiri. Mentre lei intratteneva i “clienti” durante incontri a pagamento, lui approfittava dei momenti di distrazione per sottrarre carte di credito e bancomat, insieme ai relativi codici PIN, per poi svuotare in pochi minuti i conti correnti delle vittime. Un piano studiato nei minimi dettagli che, secondo gli investigatori, sarebbe stato messo in atto da una coppia residente tra Gorizia e Pomigliano d’Arco, ora finita in manette dopo mesi di indagini. L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Sorrento e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip oplontino nei confronti dei due, accusati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vittime — una trentina in tutto — sarebbero uomini di mezza età che, tra novembre 2023 e maggio 2025, avevano avuto incontri con la donna in un appartamento messo a disposizione dal compagno. Mentre lei intratteneva i clienti, l’uomo si introduceva negli effetti personali degli stessi, prelevando le carte e sostituendole talvolta con altre simili per ritardare la scoperta del furto. Subito dopo, i due utilizzavano le carte rubate per prelievi e acquisti rapidi, soprattutto grandi quantitativi di Gratta e vinci, così da riciclare parte del denaro. Determinanti per ricostruire l’intera rete di reati sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, le analisi delle transazioni bancarie e le perquisizioni domiciliari, che hanno confermato il coinvolgimento di entrambi. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha descritto le condotte della coppia come “caratterizzate da serialità e particolare capacità organizzativa”. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Gorizia, mentre la donna si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.