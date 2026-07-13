SAVIANO (rgl) – A Saviano, la Festa della Madonna del Carmine non è soltanto un appuntamento liturgico: è un cammino condiviso, un gesto collettivo che unisce fede, tradizione e comunità. La parrocchia Immacolata Concezione si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno, un’occasione che rafforza i legami sociali e restituisce al quartiere la sua dimensione più autentica di partecipazione. “Camminare concretamente insieme è il vero valore di questa festa” – spiega il parroco don Giovanni Napolitano. “Per far sì che questo appuntamento ritorni a essere quel faro di tradizione e splendore che è sempre stato, la presenza di ciascuno è fondamentale. L’invito è rivolto a tutti: famiglie, giovani, adulti e realtà del territorio”. Dal oggi al 15 luglio, alle 19:30, si terrà il Triduo con le Sante Messe presiedute da: 13 luglio – mons. Franco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli; 14 luglio – mons. Giuseppe Puppo, canonico vaticano; 15 luglio – mons. Francesco Marino, vescovo di Nola. Il 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Carmine alle 10:00 Santa Messa presieduta da mons. Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola mentre aelle 18:30 ci sarà la Celebrazione presieduta da don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. A seguire, la processione con la statua della Madonna del Carmine attraverserà le vie del quartiere, accompagnata da fedeli, associazioni e famiglie.

IL PROGRAMMA CIVILE: MUSICA, COMICITA’ E GASTRONOMIA

Tre serate per accendere Saviano con tradizione, spettacolo e gusto:

Giovedì 16 luglio, Tradizione e comicità: musica popolare con l’associazione “Cantanno se smezza o dulor. Zuoccle, tammorre e Femmene” (ore 21) e comicità con Emanuele Ceruti, Luisa Esposito e Floriana De Martino (ore 22)

Venerdì 17 luglio – Serata per le famiglie: Cantabimbi 2026, festival musicale per i più piccoli (ore 21) e apertura degli stand gastronomici della Sagra del Cuzzetiello

Sabato 18 luglio – Gran finale: concerto‑evento con Emiliana Cantone e Giusy Attanasio (ore 21,30).