Snobbano alt su 7bis ed aggrediscono poliziotti di Nola: arrestati

Gli agenti della polizia di Stato ha proceduto all’arresto di due persone, padre e figlio, di 51 e 20 anni residenti nella provincia di Avellino, che resisi responsabili di danneggiamento, minacce, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando una pattuglia della polizia stradale di Napoli – distaccamento di Nola, ha intimato l’alt ad una vettura che circolava sulla strada statale 7bis da Villa Literno a Nola e questa, incurante dell’ordine, ha continuato la marcia fino al km 43+500 dove gli operatori lo hanno bloccato. Ciò nonostante il fuggitivo ha effettuato una manovra di retromarcia e ha continuato la fuga verso Nola per poi essere definitivamente bloccato al successivo km 43+600. In quel contesto il capopattuglia, avvicinatosi allo sportello lato guida, è stato aggredito dal conducente che l’ha afferrato per il collo colpendolo con dei pugni al volto. Inoltre, dal lato passeggero è sceso un altro uomo, il figlio del conducente, che ha colpito di spalle l’agente fino a quando i due sono stati definitivamente bloccati. Il magistrato presso la Procura di Nola ha disposto per i due la detenzione temporanea in attesa della celebrazione del rito per direttissima all’esito della quale veniva disposto nei confronti dei due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.