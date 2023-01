I vigili del fuoco di Avellino, poco dopo le 9 di questa mattina, sono intervenuti in via Francesco Tedesco ad Avellino, per un soccorso ad una giovane donna che era salita sul tetto della sua abitazione e minacciava di lanciarsi nel vuoto.

La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra, supportata dal carro teli e l’autoscala. A scopo precauzionale è stato gonfiato il telo di salvataggio e posizionato ai piedi dell’edificio, mentre le operazioni di convincimento con la donna fatte dal capo squadra dei vigili del fuoco sono risultate lunghe e complicate, fino a quando non si è distratta un attimo e i vigili del fuoco l’hanno bloccata riportandola sul terrazzo in salvo. Sul posto anche un’ambulanza che ha provveduto a visitarla.