Auto contro furgone sulla Provinciale: 17enne in codice rosso

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 88 che costeggia la frazione Sant’Oronzo di Avellino. Un’auto con quattro persone a bordo si è schianta contro un furgone in sosta. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla casa circondariale di Bellizzi Irpino.

Uno dei tre occupanti, un 17enne, ha riportato una frattura alle vertebre cervicali ed è stato trasportato in codice rosso al pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Il giovane è stato poi trasferito nel reparto di neurochirurgia. Ferite lievi per le altre tre persone che sono state medicate sul posto dai sanitari del 118. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Avellino hanno provveduto ad assicurare i primi soccorsi e a mettere in sicurezza la carreggiata.