“Quanto avvenuto stanotte è il folle gesto di una persona che possiamo solo definire squilibrata, ma ciò non ci esime dal prendere provvedimenti. Stiamo già preparando una delibera per trasformare piazza Duomo in isola pedonale”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, commentando quanto accaduto stanotte nel centro storico cittadino, dove un giovane a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i ragazzi fermi in piazza, seminando il terrore tra i presenti e provocando il ferimento di un 19enne del posto, giudicato guaribile in cinque giorni.

Il conducente della vettura si è poi consegnato ai carabinieri di Cimitile, dove risiede, ed è stato denunciato per lesioni e danneggiamento. “L’intera piazza sarà chiusa – ha aggiunto Buonauro – anche in vista delle molteplici iniziative di giugno legate alla ballata dei Gigli. Nel frattempo ho anche chiesto maggiori controlli, ma sono cosciente che le risorse di cui dispongono polizia e carabinieri sono limitate, quindi cercheremo di difendere il nostro territorio con i nostri mezzi”.