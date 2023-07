Napoli campione d’Italia, emesso il francobollo celebrativo

Un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club in festa per lo scudetto: è la vignetta del francobollo (valido per la posta ordinaria) emesso per la vittoria del Napoli nel campionato di serie A. Il francobollo (costo 1,20 euro) ha avuto una tiratura di ben un milione e mezzo di esemplari ed è stampato in mini-fogli da 12 esemplari.

Il bollettino illustrativo che accompagna l’emissione è firmato dal presidente della squadra Aurelio De Laurentiis. E’ la quarta volta che vengono sottolineate filatelicamente le vittorie del Napoli: due volte è avvenuto per la conquista dello scudetto (campionati 1986-87 e 1989-90) e – più recentemente – nel 2020 per la vittoria in Coppa Italia.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il mifoglio da 12 francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.