Novità per il trasporto pubblico campano. Una novità, soprattutto, quella della riattivazione della tratta Acerra-Nola da parte dell’Eav Campania, che partirà dal prossimo 6 novembre e che porterà un indiscutibile vantaggio agli studenti pendolari del territorio. Tra gli istituti scolastici che hanno appreso con entusiasmo la notizia c’è l’istituto alberghiero Ipsseoa “Carmine Russo” di Cicciano: “Finalmente ci siamo – ha commentato la dirigente Sabrina Capasso – la riattivazione di questa tratta è stata fortemente voluta anche da noi per far fronte ad un disagio che ha portato i genitori di quel territorio ad effettuare una scelta quasi obbligata: sobbarcarsi il costo mensile del trasporto privato di circa 80 euro (800 annui) per figlio o iscriverli presso altri istituti, costringendoli spesso a rinunciare ai propri sogni”.

La tratta Acerra-Nola infatti prevede fermate intermedie all’Ipsseoa “Carmine Russo” sia per la sede centrale di Cicciano che per la succursale di Comiziano. La dirigente, sottolineando che dal 2016 (ultimo anno in cui questo servizio era attivo e pubblico) ad oggi, le iscrizioni da Acerra e dintorni hanno subito una netta flessione passando da 89 iscritti a 16, precisa che “questa sfida è iniziata nel settembre del 2022, quando con l’interessamento dell’imprenditore ed ex consigliere comunale ciccianese Antonio Ardolino, componente della segreteria del consigliere regionale Fulvio Frezza, sono state inviate diverse e-mail per richiedere l’attivazione sia di questa tratta che della navetta dalla stazione della Circumvesuviana di Cicciano alla succursale di Comiziano, ottenuta già da dicembre dello scorso anno”. “Mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili di poter studiare ed economiche e le famiglie di poter sostenere il loro percorso è un obiettivo che la politica deve perseguire ogni giorno con attenzione e ascoltando la voce dei territori” dice il consigliere regionale Fulvio Frezza.

A partire dal prossimo 6 novembre saranno attivate le seguenti linee autobus:

– Stazione Frullone M1 – Marano (circolare)

– Marano – Camaldoli – Monte Sant’Angelo – Agnano (linea universitaria)

– Afragola Staz. AV – Casoria – Monte Sant’Angelo – Agnano (linea universitaria)

– Casoria Stazione Trenitalia – Afragola AV

– Cittadella – Casoria Staz. Trenitalia – Monte Sant’Angelo – Agnano (linea universitaria)

– Acerra – Nola (scolastica): questa tratta prevede la partenza alle 6:50 in piazza Mazzini e si ferma all’Ipsseoa “Carmine Russo di Cicciano, poi alla sede del “Russo” di Comiziano, al liceo delle “Scienze Umane” di Casamarciano, poi prosegue per Nola con fermate al liceo classico “Carducci”, all’istituto “Ambrogio Leone”, al “Masullo” e al liceo “Albertini”.

Le paline di fermata sono quelle già in uso da Ctp mentre i titoli di viaggio saranno distribuiti presso i punti vendita da convenzionare. Gli orari saranno pubblicati sul sito eavsrl.it nella sezione Orari Autobus.