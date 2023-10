“El Dia de Los Muertos”: tre giorni da “brividi” al “Campania”

Tre giorni da “brividi” con tantissime attività che porteranno leggende e tradizioni della cultura messicana in piazza Campania. Un tripudio di colori vivaci: teschi variopinti e scheletri sfileranno tra i corridoi del Centro per celebrare una festività che ha origini antichissime e che è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco.

A differenza di Halloween, dove vengono rappresentati mostri, streghe e vampiri per sdrammatizzare la morte, la versione messicana “El Dia de Los Muertos” accoglie i morti con gioia, con nostalgia e con il piacere di stare ancora insieme. E’ senza dubbio una delle feste più conosciute, una celebrazione che si snoda con allegria in tutte le case, strade, piazze e cimiteri del Paese e che farà capolino anche nella piazza commerciale del “Campania”.

Le date da non perdere:

Domenica 29 ottobre: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Lunedì 30 ottobre: dalle 15:00 alle 19:00

Martedì 31 ottobre: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Le attività – Tra tipici teschi della tradizione messicana e scheletri, piazza Campania diventerà un luogo magico e colorato per rivivere l’atmosfera della festa più paurosa dell’anno. Una make-up artist trasformerà grandi e piccini in calaveras, mentre sfileranno calacas e personaggi tipici con costumi variopinti che porteranno tante sorprese. Non mancheranno scenografie strepitose per scattare selfie memorabili.