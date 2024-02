Record positivi e negativi delle squadre di Serie A: ecco tutte le curiosità da record e le più bizzarre

Basta dare un’occhiata al palinsesto delle quote Serie A per rendersi conto che ogni anno il campionato offre tantissime sorprese in positivo o in negativo.

In questa categoria sono sempre Milan, Inter e Juventus le protagoniste al top, ma ogni tanto arriva qualche outsider a rovinare la festa, come accaduto nel 2023 con la vittoria dello scudetto per il Napoli, nel 2001 per la Roma, un anno prima per la Lazio e nel 1991 per la Sampdoria. Insomma, proprio perché la palla è rotonda può accadere di tutto in campo.

Ecco tutte le curiosità statistiche più intraprendenti tra record positivi e negativi in campionato e in Europa delle squadre di Serie A che (ognuna a modo proprio) hanno scritto la storia del calcio.

Record positivi e negativi della Juve

La Fidanzata d’Italia è la squadra più vincente di Serie A in campionato, in 115 anni dal 1905 al 2020 ha vinto 36 scudetti ed è il club che può vantare più titoli se comprendiamo anche UEFA e coppe Nazionali. Lo score totale per la Vecchia Signora è di 70 competizioni vinte, tra cui figurano in bacheca anche 14 Coppe Italia, 9 Supercoppe Italiane, 2 Champions, 1 Coppa delle Coppe, 3 Europa League, 1 Coppa Intertoto, 2 Supercoppe UEFA e altrettante Coppe Intercontinentali. La Juventus ha anche un record negativo che riguarda le finali perse in Champions League: 7 su 9.

Invece, nella classifica eterna di Serie A i Bianconeri dominano al primo posto sfiorando i 5800 punti. Ma non finisce qui, perché nella stagione 2017 – 2018 la Juve ha realizzato il record di clean sheet in Serie A, riuscendo a giocare 9 match senza mai subire gol.

Il Diavolo veste UEFA e detiene il record di imbattibilità in Serie A

Il Milan è la squadra italiana più forte in campo internazionale, non solo perché ha vinto 7 volte la Champions League agguantando il secondo posto della classifica all time dietro al Real con 14 titoli, ma anche perché in totale può vantare 17 trionfi nelle competizioni UEFA: 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe UEFA e 3 Coppe Intercontinentali. Il Milan detiene anche il record di imbattibilità in Serie A, infatti dal 26 maggio del 1991 fino al 21 marzo del 1993 ha realizzato un filotto di 58 gare senza mai perdere.

I record dei bomber rossoneri

Alessandro Costacurta e Paolo Maldini hanno vinto 5 volte la Champions League dal 1989 al 2007, mentre Filippo Inzaghi è il miglior marcatore di Serie A in questa competizione e si piazza al decimo posto dei migliori bomber di sempre con 50 gol. Di queste reti, ben 33 sono state messe a segno con la maglia del Diavolo e gli altri 17 con la Juve.

Il record di sconfitte consecutive del Benevento e il gol di testa di Brignoli

L’esordio del Benevento in Serie A è stato particolarmente amaro, perché dal 20 agosto 2017 fino al 3 dicembre dello stesso anno ha perso 14 partite consecutive diventando la peggiore squadra a iniziare il campionato. Quel 3 dicembre 2017 lo Stregone pareggiò contro il Milan di Gattuso per 2 – 2, la rete del primo punto storico dei Sanniti in Serie A fu segnata da Alberto Brignoli: il portiere. Sulla panchina giallorossa sedeva Roberto De Zerbi.

Il record di vittorie consecutive dell’Inter

Nella stagione 2006 – 2007 i Nerazzurri allenati da Roberto Mancini hanno realizzato il record di vittorie consecutive in Serie A. Dal 25 ottobre fino a Febbraio, l’Inter ha vinto 17 match.