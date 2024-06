Sciopero di 24 e di quattro ore: si annuncia problematica per i pendolari che si servono dei mezzi Eav la giornata del 26 giugno. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come mercoledì prossimo sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore dalla Confail e di quattro ore dalla Usb, quest’ultima dalle 9 alle 13. Queste le motivazioni: per l’astensione di 24 ore per “utilizzo improprio degli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva e problemi nel godimento delle giornate di ferie”; per lo sciopero di quattro ore per “organizzazione del lavoro Control Room; concorsi interni in violazione del regolamento avanzamento e promozioni e del codice etico”.